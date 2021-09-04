العراق – توفي، امس الجمعة، المرجع الديني في النجف، محمد سعيد الحكيم، إثر سكتة قلبية مفاجئة عن عمر 87 عاما.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية “واع” بأن الحكيم توفي في مستشفى الحياة في مدينة النجف الأشرف.

والمرجع الديني، محمد سعيد الحكيم هو ابن محمد علي بن أحمد بن محسن الطباطبائي الحكيم، ولد عام (1354 هـ – 1934 ميلادي في مدينة النجف) وهو مرجع شيعي معاصر، ويعد واحدا من كبار المرجعيات الدينية في النجف.

درس الحكيم وتعمق في علم الهندسة والرياضيات، حتى عرف بذلك في أوساط علماء النجف، وتم تكليفه بكتابة قسمة المواريث وفقا لقواعد الرياضيات الحديثة، ويأتي من بين مؤلفاته: بحث في القبلة، بحث في الدرهم والدينار الإسلامي، قسمة المواريث طبق الرياضيات الحديثة، بحث حول الساعة الزوالية.

المصدر: “واع”