ليبيا – تمكن أعضاء مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية التابع لجهاز المباحث الجنائية من ضبط المتهم والمطلوب الرئيسي الذي يقف وراء غرق مركب كان يقل أكثر من 70 مهاجرًا غير شرعي أغلبهم من الجنسية المصرية، راح ضحيتها 11 شخصًا منهم غرقًا، فيما تم إنقاذ البقية من قبل الأجهزة المختصة بالدولة الليبية.
وزارة الداخلية أكدت عبر مكتبها الإعلامي أنه تم ضبط المدعو (م.م.ا) والملقب باسم “أبو سمرة” مصري الجنسية مقيم في مدينة زوارة، وهو المتهم الأول في هذه القضية.
ونوهت الوزارة إلى إنه سيتم ملاحقة وضبط العصابات التي تمتهن الاتجار بالبشر وكل من يقف وراءها.
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