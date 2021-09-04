الإمارات العربية – زار ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، “مدينة الإمارات الإنسانية” التي تستضيف مؤقتا العائلات الأفغانية التي تم إجلاؤها من أفغانستان في طريقها إلى دول ثالثة.

واطلع محمد بن زايد آل نهيان خلال زيارته إلى تلك “المدينة” على الدعم المقدم للعائلات والأفراد الذين قدموا مؤخرا من أفغانستان.

ونشر ولي عهد أبو ظبي على حسابه في “تويتر” صورا لهذه الزيارة، وعلق قائلا: “اطلعت اليوم خلال زيارتي إلى “مدينة الإمارات الإنسانية” على الدعم المقدم للعائلات والأفراد الذين قدموا مؤخرا من أفغانستان”، مؤكدا أن “دولة الإمارات ملتزمة بواجبها ورسالتها الإنسانية تجاه الآخرين وتقديم المساعدات لهم وضمان سلامتهم”.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”، فإن محمد بن زايد آل نهيان تفقد خلال جولة في مرافق “المدينة الإنسانية” على الخدمات المتكاملة التي تقدم للعائلات الأفغانية، بما يضمن لهم الراحة والحياة الكريمة، واستمع من القائمين عليها إلى جميع الاحتياجات والمتطلبات التي توفرها المدينة، إذ تستضيف حاليا مدينة “الإمارات الإنسانية” تجمعا للقادمين من أفغانستان تمهيدا لسفرهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى بإشراف أمريكي.

وأشارت “وام” إلى أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وجه بتقديم “جميع أشكال الدعم والمساندة إلى ضيوف الدولة، بما يوفر لهم سبل الراحة والطمأنينة خلال إقامتهم في المدينة ويضمن صون كرامتهم الإنسانية”، كما أمر بتقديم “مساعدات مادية إلى جميع الأفراد، بما يعينهم على رحلتهم القادمة”.

المصدر: “وام” + RT