بينيت: لن ألتقي مع عباس وسأتخذ خطوات للحد من الصراع مع الفلسطينيين

بينيت: لن ألتقي مع عباس وسأتخذ خطوات للحد من الصراع مع الفلسطينيين

الولايات المتحدة – أكد رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت خلال لقائه مع منظمات يهودية في الولايات المتحدة إنه لن يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأوضح بينيت أن رفضه عقد لقاء مع عباس سببه تقديم الرئيس الفلسطيني شكوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وأضاف أنه على الرغم من استبعاد حدوث انفراج سياسي مع الفلسطينيين خلال فترة ولايته، إلا أنه يعتزم اتخاذ خطوات للحد من الصراع مع الفلسطينيين وتقليل التوترات.

وأشار إلى أنه يمكن اتخاذ خطوات للحد من التوترات “خاصة في المجال الاقتصادي”، مضيفا: “أعتقد أن التوظيف والعيش بكرامة يمكن أن يحسن الوضع. ويمكن للطرفين اتخاذ خطوات للحد من التوتر وتحسين الحياة”.

المصدر: RT