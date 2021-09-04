تونس – استهل المنتخب التونسي مشواره في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم “2022”، يوم الجمعة، بفوز مستحق على ضيفه غينيا الاستوائية بثلاثة أهداف نظيفة.

وحملت ثلاثية أصحاب الأرض توقيع كل من اللاعبين، ديلان برون، وإلياس السخيري، ووهبي الخزري في الدقائق (54، و78، و82 من ضربة جزاء) على الترتيب من عمر المباراة التي جرت على الملعب الأولمبي حمادي العقربي بمدينة رادس.

وحصد منتخب تونس نقاط المباراة الثلاث وتصدر قائمة المجموعة الثانية، بفارق الأهداف أمام منتخب زامبيا، الذي تغلب بدوره على مضيفه الموريتاني بهدفين مقابل هدف واحد.

وتأهل 40 منتخبا إلى التصفيات النهائية للقارة الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم “قطر 2022″، وتم تقسيمها على 10 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، وتلعب فيما بينها جولات ذهاب وإياب، ويتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات العشر للدور النهائي، وفي هذه الدور يلعب كل منتخبين فيما بينهما ذهابا وإيابا، وبالنتيجة يتأهل 5 منتخبات من إفريقيا إلى نهائيات بطولة كأس العالم.

المصدر: RT