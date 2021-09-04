إنجلترا – وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى المملكة المتحدة، بعد أيام فقط من إتمام صفقة انتقاله من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد.

وقال اليونايتد في بيان، إن رونالدو حط الرحال في مطار مانشستر، أمس الجمعة، في نفس الليلة التي تم الإعلان عن استعادته القميص الأيقوني رقم 7، الذي كان يرتديه خلال فترته الأولى في ملعب “أولد ترافورد”.

وأضاف البيان: “كان في استقباله لدى وصوله إلى صالة خاصة، دارين فليتشر، زميله السابق في الفريق والمدير التقني لمانشستر”.

وسيطر رونالدو على عناوين الأخبار طوال الأسبوع، وليس فقط بسبب عودته ليونايتد، فقد حطم اللاعب البالغ من العمر 36 عاما، الرقم القياسي لتسجيل الأهداف على المستوى الدولي يوم الأربعاء الماضي، بعدما قاد البرتغال للفوز على إيرلندا 2-1 في تصفيات مونديال 2022، بتسجيله هدفين.

وكان رونالدو، لعب لمانشستر يونايتد بين عامي 2003 و2009، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد مقابل 94 مليون يورو، وكانت أغلى صفقة انتقال لاعب في ذلك الوقت في تاريخ كرة القدم.

ومن المنتظر أن يخوض “الدون” مباراته الأولى مع مانشستر، عقب فترة التوقف الدولي، أي في الـ11 من سبتمبر الجاري، عندما يواجه “الشياطين الحمر” فريق نيوكاسل في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

المصدر: manutd.com