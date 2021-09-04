الأرجنتين – أعرب نجم منتخب الأرجنتين السابق، خوان رومان ريكيليمي، عن اعتقاده بأن مواطنه ليونيل ميسي سيعود مرة أخرى إلى برشلونة بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان.

وقال ريكيلمي الذي سبق أن لعب بجوار ميسي ضمن منتخب الأرجنتين، في حديث لشبكة “ESPN” الأمريكية: “أتمنى أن يستمر ميسي في الاستمتاع مع باريس، رغم أن الأمر يبدو غريبًا نوعًا ما في البداية”.

وأضاف: “نحن في حالة من الحماس لرؤية تجربته الجديدة بجوار نيمار وكيليان مبابي، إذا لم يحققوا دوري أبطال أوروبا الآن فلن يفوزوا به أبدا”.

وتابع النجم الأرجنتيني الذي يعمل حاليا كنائب لرئيس نادي بوكا جونيورز العريق: “أعتقد أن ميسي سيفوز بدوري الأبطال مع باريس وبعدها سيعود مرة أخرى إلى برشلونة بيته القديم من أجل الاعتزال هناك”.

يذكر أن ليونيل ميسي البالغ من العمر 34 سنة، اضطر للرحيل عن برشلونة خلال شهر أغسطس الماضي، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها برشلونة، وانتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر.

وظهر ميسي بقميص النادي الباريسي في الدقيقة 60 من زمن مباراته أمام مضيفه ريمس (2-0) يوم 29 أغسطس الماضي، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

المصدر: وكالات