في أعلى مستوى منذ 10 سنوات.. وفد لبناني يزور سوريا السبت

في أعلى مستوى منذ 10 سنوات.. وفد لبناني يزور سوريا السبت

سوريا – زار وفد من حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سوريا اليوم السبت ، وتعد الزياره على أعلى مستوى منذ 10 سنوات لبحث خطة استجرار الطاقة والغاز من مصر والأردن عبر الأراضي السورية.

وأفادت وزارة الإعلام السورية بأن وزير الخارجية، فيصل المقداد، استقبل اليوم عند معبر المصنع – جديدة يابوس الحدودي الوفد اللبناني المؤلف من نائبة رئيس حكومة تصريف الأعمال، وزيرة الدفاع والخارجية، زينة عكر، ووزير المالية، غازي وزني، ووزير الطاقة، ريمون غجر، والمدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم.

وذكرت الوزارة أن الطرفين سيعقدان لقاء في مقر وزارة الخارجية السورية بدمشق.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول لبناني أن الوفد برئاسة عكر سيناقش الخطة التي سيتم بموجبها توفير كميات من الغاز المصري للأردن، تمكنه من إنتاج كميات إضافية من الكهرباء، لوضعها في الشبكة التي تربط الأردن بلبنان عبر سوريا.

كما أوضح مصدر في وزارة الطاقة اللبنانية لوكالة “فرانس برس” أن زيارة السبت “تندرج في إطار التأكد من قدرة الدولة السورية على السير بمشروع” استجرار الغاز المصري عبر الأردن ثم سوريا وصولا إلى شمال لبنان؟

وأشار إلى أنه من المتوقع “إعادة إحياء” اتفاقية موقعة في العام 2009 تتضمن نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا.

وغالبا ما تجنب المسؤولون اللبنانيون زيارة سوريا إلا فيما ندر وعبر زيارات خاصة منذ بدء الحرب هناك عام 2011 حيث تبنت بيروت سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية حتى في الوقت الذي قاتل فيه “حزب الله” الشيعي دعما لدمشق.

وقد وصل انهيار مالي بدأ في 2019 إلى مرحلة الأزمة الطاحنة الشهر الماضي وسط شح في الوقود أصاب البلاد بالشلل وأجبر الخدمات الأساسية بما في ذلك المستشفيات إما على الإغلاق أو تقليص أعمالها.

وقالت الولايات المتحدة إنها تجري محادثات مع مصر والأردن للمساعدة في إيجاد حلول لأزمة الطاقة في لبنان.

وتعد العقوبات الأمريكية على سوريا عاملا معقدا في أي جهد لمساعدة لبنان عبر جارته، لكن السفيرة الأمريكية في لبنان، دوروثي شيا، قالت إن هناك إرادة لتنفيذ الخطة.

المصدر: “رويترز” + “فرانس برس”