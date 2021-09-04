مصر – يترأس الرئيس المصري عبد الفتح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس انستاسيادس، اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي تبدأ أعمالها اليوم السبت، بقصر الاتحادية بالقاهرة.

وقال المتحدث باسم الرائسة المصرية، بسام راضي، في بيان اليوم الجمعة، إن اللجنة العليا الحكومية، التي تعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسي، ستتناول عدة جوانب هامة من العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في مجالات الدفاع والتعاون العسكري والأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والنقل البحري والزراعة والتعليم والبيئة، والشباب.

كما أوضح المتحدث أن اجتماعات اليوم الرفيعة المستوى تؤكد الإرادة المشتركة للبلدين لتعزيز إطار التعاون التقليدي بينهما وتطويره ليشمل مجالات جديدة، وكذلك ترسيخ الروابط العميقة وأواصر الصداقة التاريخية بين البلدين.

ووفقا لبيان المتحدث باسم الرئاسة المصرية سيتم كذلك التباحث حول المستجدات على الساحة السياسية إقليميا وفي شرق المتوسط وعلى المستوى الدولي.

المصدر: الرئاسة المصرية