مصر – أكد بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن القمة المصرية الأردنية الفلسطينية الأخيرة تناولت جهود إعادة إعمار قطاع غزة.

وأوضح في تصريحات لـ”راديو مصر” أن مرحلة رفع آثار التدمير في القطاع قاربت على الانتهاء، لافتا إلى أن أعمال التشييد والبناء ستبدأ خلال الأيام القادمة.

ولفت إلى أن القمة جاءت استمرارا للمشاورات بين الدول الثلاث، إذ ناقشت العمل على تثبيت الهدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتهدئة الشاملة في القدس والضفة ووقف كل الأعمال العدائية ووقف الاستيطان.

وأضاف أن القمة أعادت التأكيد على ثبات الموقف المصري الأردني تجاه دعم القضية الفلسطينية والتأكيد على ثوابت حل الدولتين، وعودة جميع حقوق الشعب الفلسطيني وفقا للمرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

المصدر: RT