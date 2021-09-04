موسكو – أجرى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، محادثات في موسكو مع مسؤولين كبار في الخارجية الروسية تناولت الملفات الأكثر إلحاحا في الأجندة الإقليمية والثنائية.

وأكدت موسكو أن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، استقبل زكي الخميس الماضي، وجرى خلال اللقاء “تبادل الآراء بالتفصيل إزاء طيف واسع من المسائل ذات الاهتمام المشترك المطروحة على أجندة الأمم المتحدة”.

وأشارت الخارجية الروسية في بيان لها إلى أن الاجتماع تركز على المسائل المتعلقة بتسوية النزاعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتطورات الوضع حول برنامج إيران النووي، مع إبداء الطرفين اهتمامهما بمواصلة تعزيز التعاون بين روسيا والجامعة العربية ضمن إطار منصات أممية مختلفة.

وفي اليوم نفسه، عقد زكي اجتماعا مع نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، لمناقشة استمرار توسيع التعاون بين الجانبين.

وذكرت الخارجية الروسية أن الطرفين خلال مناقشتهما مستجدات الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ركزا على مواصلة التنسيق بين روسيا والجامعة العربية بهدف الإسهام بشكل فعال في تسوية النزاعات والخلافات القائمة في المنطقة وفقا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، ومنها ميثاق الأمم المتحدة.

بدورها، أكدت الجامعة العربية أن اللقاءات التي عقدها زكي مع كبار المسؤولين في الخارجية الروسية شهدت “مناقشات موسعة وعميقة حول مختلف قضايا المنطقة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والأوضاع في ليبيا وتطورات الملف النووي الإيراني، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك”، بالإضافة إلى التعاون الثنائي خاصة في ضوء اقتراب موعد انعقاد الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي على المستوى الوزاري في مراكش في نهاية أكتوبر القادم.

وصرح زكي في ختام اجتماعاته في موسكو بأن المحادثات “كانت ممتازة واتسمت بالصراحة المعهودة وساهمت في توضيح الرؤي لدى كل طرف عن مواقف الطرف الآخر”.

المصدر: RT