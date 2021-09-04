مصر – صرح رئيس الشركة القابضة “مصر للطيران”، عمرو أبوالعينين، بأن الشركة المصرية ستقوم باستئناف رحلاتها إلى الكويت اعتبارا من الخامس من سبتمبر الجاري.

ووفقا للمسؤول المصري فإن استئناف الرحلات بين القاهرة والكويت سيتم بواقع رحلتين يوميا.

وأشار إلى أن استئناف الرحلات سيكون بأحدث طرازات طائرات الشركة، بوينغ B787-9 Dreamliner، والمعروفة بإسم طائرة الأحلام، والتي تسع لعدد 309 ركاب، وتتميز مقاعد درجة رجال الأعمال فيها بتوفير أعلى مستويات الخصوصية، مع توافر شاشات شخصية بالدرجتين السياحية ورجال الأعمال، بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية مثل خدمة الإنترنت Wi-Fi وإمكانية إجراء المكالمات الهاتفية عبر خدمة التجوال المتوفرة على هذا الطراز.

ومن المخطط أن تسير الشركة أيضا الرحلات بطراز بوينغ 800-737 المزودة بشاشات شخصية ومقاعد أكثر رحابة.

المصدر: RT