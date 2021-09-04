نيوزلندا – أعلنت مجموعة “كاونت داون” النيوزيلندية للسوبر ماركت أنها سحبت السكاكين من رفوف متاجرها، بعد يوم من قيام رجل وصفته السلطات بأنه “إسلامي متطرف” بطعن 6 أشخاص في أحد متاجر الشركة.

وقالت كيري هانفين، المدير العام لشؤون السلامة بمجموعة “كاونت داون”، اليوم السبت: “اتخذنا الليلة الماضية قرارا بسحب جميع السكاكين والمقصات من متاجرنا مؤقتا، في الوقت الذي ندرس فيه ما إذا كان علينا الاستمرار في بيعها”.

وجاء في بيان إعلامي صدر عن المجموعة: “نريد أن يشعر كل فريقنا بالأمان عندما يأتون إلى العمل، خاصة بالنظر إلى أحداث أمس”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن سلاسل متاجر أخرى سحبت أيضا السكاكين الحادة.

وقتلت الشرطة النيوزلندية بالرصاص المهاجم، وهو سريلانكي لم يتم الكشف عن اسمه بسبب أوامر قضائية بعدم النشر.

وقالت رئيسة وزراء البلاد، جاسيندا أرديرن، إن الرجل استلهم أفكاره من تنظيم داعش وكان يخضع لمراقبة الشرطة بشكل مستمر.

وكانت الشرطة تلاحق الرجل عندما دخل سوبر ماركت “كاونت داون” في مركز “نيو لين” التجاري في مدينة أوكلاند. وقالت إنها اعتقدت أنه دخل للتسوق، لكنه التقط سكينا من رفوف المعروضات وبدأ في طعن الناس. وأضافت أنها أطلقت النار عليه في غضون دقيقة من بدء طعنه الناس. ولا تزال الحالة الصحية لثلاثة من الضحايا الستة خطيرة حتى الآن.

المصدر: رويترز