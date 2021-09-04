وفاة ملاكمة مكسيكية بعد تلقيها ضربة قاضية في نزال بكندا

وفاة ملاكمة مكسيكية بعد تلقيها ضربة قاضية في نزال بكندا

كندا – توفيت الملاكمة المكسيكية الشابة، جانيت زاكارياس زاباتا، متأثرة بإصابات تعرضت لها خلال نزال خاضته مطلع هذا الأسبوع، في مدينة مونتريال الكندية.

وقالت شركة “غروب إيفون ميتشل” المروجة للملاكمة في بيان عبر تطبيق “إنستغرام”، إن زاباتا البالغ عمرها 18 عاما، فارقت الحياة في المستشفى الخميس الماضي.

وخسرت زاباتا نزالها ضد الكندية ماري بيير هول، بالضربة القاضية في الجولة الرابعة، يوم السبت الماضي.

وتعرضت زاباتا لحالة تشنج واندفع نحوها زوجها ومدربها، وتلقت الإسعافات الأولية من جانب الطاقم الطبي قبل أن تنقل إلى المستشفى.

وجرى إدخال زاباتا في غيبوبة محفزة طبيا، لكن الأطباء لم ينجحوا في إنقاذ حياتها، وتوفيت متأثرة بالإصابات.

وأعربت الملاكمة الكندية ماري بيير عن تعازيها وكتبت في حسابها على موقع “إنستغرام”، أنها تأسف لما حدث.

وكان النزال ضد ماري بيير، السادس فقط للملاكمة المكسيكية، علما بأنها خاضت نزالها الأول وهي في الـ15 عاما من عمرها.

وحققت زاباتا خلال مسيرتها القصيرة في الملاكمة فوزين، ومنيت بأربع هزائم.

المصدر: وكالات