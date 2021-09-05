ليبيا – قال القيادي بالحركة الوطنية الليبية سعيد أبو الخيرات إن العاصمة طرابلس أصبحت تحت سيطرة الأتراك بشكل كامل، مطالبًا البعثة الأممية بتنفيذ الضمانات التي وضعتها للحل السياسي، متمثلة في إخراج المرتزقة والقوات التركية.

أبو الخيرات وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس السبت أضاف: “المليشيات المسلحة ترفع في كل نزاع غطاء الستر عن بعضها لتفضح عمالتها وتخابرها مع العناصر الأجنبية”.

ولفت إلى أن اللجنة العسكرية مطالبة بسرعة التحرك لحماية المدنيين في طرابلس التي تحولت إلى ميدان عسكري تصفي فيه المليشيات الحسابات فيما بينها، محذرًا من استمرار تجاهل الملفات الأمنية باعتبارها الركيزة الأساسية لاستقرار أي اتفاق سياسي أو اقتصادي.