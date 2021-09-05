إثيوبيا – أعلنت إثيوبيا، امس وصول أكثر من 150 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية في اليومين الماضيين إلى إقليم تيغراي الذي مزّقته الحرب.

وقالت وزارة السلام الإثيوبية إن حوالي 500 شاحنة وصلت إلى تيغراي منذ أسبوع، بينها 152 في اليومين الماضيين.

وأشارت الوزارة إلى أن السلطات بذلت منذ أسبوع جهودا “لتنسيق المساعدات الإنسانية وتسهيل نقلها بشكل أفضل” إلى تيغراي.

يأتي ذلك بعدما حذرت الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع من “كارثة تلوح في الأفق” في إقليم تيغراي الواقع شمالي البلاد.

وحذر منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالإنابة في إثيوبيا غرانت لييتي يوم الخميس الماضي من أن الوضع في تيغراي مهيأ لـ”التفاقم بشكل كبير” داعيا جميع الأطراف إلى السماح بتوفير المساعدات “درءا للكارثة التي تلوح في الأفق”.

كما حثّ الاتحاد الإفريقي الحكومة الإثيوبية على تكثيف الجهود لضمان وصول المساعدات إلى الإقليم الذي يعاني الأعمال القتالية منذ 10 أشهر.

ومنذ أكثر من 8 أشهر يشهد الإقليم اشتباكات بين القوات الحكومية الإثيوبية مع بعض المناطق التي ساندتها لاحقا، من جهة، وقوات جبهة تحرير تيغراي.

وبحسب التقديرات الأممية، يحتاج 5,2 ملايين شخص أي 90% من سكان تيغراي، إلى مساعدة عاجلة، بينهم 400 ألف شخص يواجهون ظروفا أشبه بالمجاعة.

المصدر: “أ ف ب”