السعودية – أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء السبت، إحباط هجوم بـ3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثيون واستهدف جنوب المملكة.

وأفاد التحالف، حسب بيان نقلته وكالة “واس” السعودية الرسمية، باعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة ومفخخة أطلقت باتجاه المملكة.

واتهم التحالف قوات الحوثيين بالإقدام على تصعيد “عدائي همجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية”، مضيفا: “نتابع النشاط الحوثي بإطلاق المسيرات المفخخة ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين”.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران .

المصدر: “واس” + وكالات