ليبيا – عد رئيس مجموعة العمل الوطني خالد الترجمان اشتباكات منطقة صلاح الدين محاولة لخلط الأوراق وإعادة الصراع لنقاطه الأولى لتدخل في نطاق صراع العصابات المسلحة، التي أضفيت عليها الشرعية.

الترجمان وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس السبت، أضاف أن تلك العصابات المسلحة هي مجموعات من الخارجين عن القانون، لا تمتلك إلا السلاح، وتسيطر عليهما ميليشيات تتصارع على مناطق النفوذ في طرابلس، خاصة في هذه الفترة التي قد تشهد تغييرات هامة وجذرية، وخوفًا من أن تضيع الكثير من مكتسبات هؤلاء لصالح استقرار الوطن،على حد تعبيره.