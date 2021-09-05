ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن جماعة الإخوان لا تريد إجراء الانتخابات في موعدها؛ لأنهم يعلمون حتمًا بأنهم لن ينجحوا حتى لو غيروا جلودهم كما حدث في الفترة السابقة.

التكبالي وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الأحد بيّن أن من وسائل الإخوان لتعطيل الانتخابات استضافة المهاجرين الأفغان، حيث يدور الحديث في ليبيا الآن عن أن عمليات إنزال للطائرات التركية ستشهدها ليبيا الأيام المقبلة، وسط توقعات بأنها تحمل أفغانًا على غرار نقلها للمرتزقة من سوريا.

وتعليقًا على نفي مسؤولين بالاتحاد الأوروبي قبل يومين نيتهم إقناع ليبيا باستضافة الأفغان الفارين من بلادهم، قال التكبالي: إنه إن لم يأتوا بأمر رسمي فسيتم جلبهم بطرق أخرى على الطريقة التركية.

وحذر النائب من أن الإخوان يحاولون أن يجعلوا من المنطقة التي تمتد من الزاوية إلى حدود تونس منطقة للإرهاب، وبدأوا بإعادة بناء قاعدة الوطية الجوية، وبناء قواعد أخرى صغيرة في عدد من المدن بغرب ليبيا، كما يحاولون شراء العديد من الأشخاص لينضموا إليهم لتكوين قاعدة كبرى، فإن لم يستطيعوا تكوينها بالليبيين سيقومون بجلب المرتزقة من الخارج، على حد تعبيره.

وفي هذا لاتجاه ، لفت عضو البرلمان إلى أنه تم رصد 1500 إرهابي في مدينة الزاوية منذ أيام وتصويرهم وإرسال صورهم إلى القيادة العامة للقوات المسلحة في بنغازي، موضحًا أن الصور كشفت عن عتادهم ومواقعهم ومن أين جاؤوا وأين ذهبوا.

التكبالي أشار إلى أن 90 إرهابيًا حديث العهد جاءوا إلى ليبيا من تونس لتدريبهم على القيام بعمليات إرهابية بعد رجوعهم إلى بلادهم، فيما سيمكث عدد منهم في ليبيا لتنفيذ بعض العمليات.