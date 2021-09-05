ليبيا – أكد رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري، أن غلق الحدود مع ليبيا بقرار تونسي، أثر سلبًا على مئات المؤسسات الاقتصادية من الجانبين، داعيًا إلى تفهم وضعية المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين عامة.

الجزيري قال لراديو “ديوان إف إم” التونسي: إن على الجانبين التونسي والليبي إيجاد حلول فورية للسماح بمرور السلع عبر المعابر البرية بين البلدين وكذلك الأفراد. معبرًا عن استغرابه من غلق الحدود الذي لم يتم بصفة دبلوماسية، وفق تعبيره.

وبين رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أن قرار إغلاق الحدود يؤثر على المصالح الاقتصادية، ويجب ألا يتم المساس بالتبادل التجاري بين البلدين.