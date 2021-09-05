ليبيا – قال المحلل الليبي عبد الله الخفيفي إن اللجنة العسكرية الليبية (5 + 5) يعول عليها كثيرًا، كون المشكلة في ليبيا أمنية بالدرجة الأولى، مشيرًا إلى أن دمج المليشيات كأفراد في المؤسسة العسكرية يظل التحدي الأكبر أمام اللجنة.

الخليفي أكد في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس السبت وجود ما وصفه بـ”تعنت” التشكيلات المسلحة، مطالبًا البعثة الأممية في ليبيا بدعم خطوة إدماج تلك العناصر، واتخاذ إجراءات رادعة ضد من يرفض الانضمام للجيش.

وأشار إلى أن اتفاق جنيف والذي كان ينص على تجميد الاتفاقيات العسكرية، رفضه رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، بزعم أنه لا يمكن المساس بالاتفاقيات مع تركيا، إلا أن اللجنة العسكرية ماضية في اتخاذ قرارات وصفها بـ”المهمة” والمرحب بها.