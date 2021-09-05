ليبيا – اجتمع المندوب الأمني لدى السفارة الليبية بتونس العميد إبراهيم البوعيسي أمس السبت مع المدير العام للشؤون الخارجية والتعاون الدولي بوازرة الداخلية التونسية.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية مناقشة تعزيز التعاون الأمني المشترك بين ليبيا وتونس، وكذلك مسألة إغلاق الحدود بين البلدين.

وأكد الجانب التونسي أن اللجنة العلمية بوزارة الصحة التونسية سوف تبث في الموضوع خلال الفترة القريبة، والاتفاق على أن أمن ليبيا من أمن تونس، وكذلك توحيد الجهود وتبادل المعلومات الأمنية المتواصلة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

هذا وعبر المدير العام للشؤون الخارجية والتعاون الدولي بوازرة الداخلية التونسية عن اهتمام وزير الداخلية بالتنسيق والتعاون الأمني المستمر بين وزارتي الداخلية بالبلدين بما يخدم المصلحة المشتركة بينهما.

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