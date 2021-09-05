ليبيا – رأى أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة بنغازي حسين الشارف أن معضلة التوافق الخارجي إحدى أبرز العقبات أمام المسار السياسي في ليبيا، وذلك بالنظر إلى أن الدول الفاعلة في الملف الليبي لم تستطع عمليًا حتى اللحظة الاتفاق وتنفيذ القرارات.

الشارف وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أمس السبت استدل بتعثر تنفيذ مخرجات برلين 1 و2 عمليًا على أرض الواقع، متحدثًا في المقابل عن دول الجوار، التي يعتبر أن اجتماعاتها لم تحرك ساكنًا ولم تكن ذات طابع قوي حقيقي ومؤثر حتى تستطيع فرض ما تقره على الإرادة الدولية أو الدول النافذة في الملف الليبي.

وأضاف: “لو كانت هناك جدية حقيقية لرأينا مخرجات برلين تنفذ على الأرض. للأسف الشديد لم نرَ تحركًا جادًا فيما يتعلق بالملف الليبي سواء دوليًا أو إقليميًا”.

الشارف وصف الدور المصري بـ”المؤثر”، مردفًا: إن القاهرة “وضعت خطوطًا حمراء على الأرض عندما حاول الأتراك السيطرة على الحقول النفطية ومدينة سرت الاستراتيجية”.