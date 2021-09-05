الصين – تخطط الصين لإطلاق 36 قمرا صناعيا إلى مدار الأرض المنخفض لجمع البيانات عن الكوارث الطبيعية المحتملة.

وحسب وكالة “شينخوا” فإن الكشف الرسمي عن برنامج إطلاق شبكة الأقمار الصناعية جرى في مدينة وينتشانغ الفضائية في مقاطعة هاينان جنوب الصين.

سترسل شبكة الأقمار الصناعية إلى الأرض صورا فائقة الدقة. سيكون بمقدور الشبكة تسجيل التشوهات الجيولوجية لسطح الأرض بدقة مليمتر واحد، ما سيساعد في التنبؤ بالانهيارات الأرضية وسقوط طبقات الأرض وكوارث طبيعية أخرى.

تولت تنفيذ المشروع شركة Tianjin Satcom Geohe Technologies حيث قال رئيس مجلس إدارة الشركة، هو جان تسيانغ، إن أول قمر صناعي خاص بها سيطلق إلى المدار في يونيو 2022. وبحلول نهاية مايو 2023 ، سيتم إطلاق كل الأقمار الصناعية الـ36 ، والتي ستشكل نظاما موحدا للمراقبة.

يذكر أن الكوارث الطبيعية ألحقت بالصين، حسب الإحصاءات الرسمية عام 2020 ، أضرارا اقتصادية مباشرة بلغت أكثر من 370 مليار يوان (حوالي 57.9 مليار دولار) ، كما عطلت الحياة الطبيعية لأكثر من 138 مليون شخص في أجزاء مختلفة للبلاد. وعلى مدار العام الماضي، لقي 591 صينيا حتفهم أو فُقدوا نتيجة الكوارث الطبيعية في الصين.

يذكر أن مدينة وينتشانغ في مقاطعة هاينان من أهم مراكز الطيران والفضاء في الصين. وتم هنا عام 2014 بناء المطار الفضائي المحلي. ويسهّل قرب هذه المنشأة من خط الاستواء إطلاق المركبات الفضائية الثقيلة.

وقد أطلقت من هنا المسبار المريخي Tianwen-1 ومركبة Chang’e-5 القمرية، التي نقلت عينات من تربة القمر إلى الأرض ، كما أطلقت العام الجاري الوحدة الرئيسية لمحطة الفضاء الوطنية PRC وشاحنة الفضاء Tianzhou-2.

المصدر: تاس