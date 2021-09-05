ليبيا – التقى النائب الأول لرئيس الحكومة حسين اعطية القطراني أمس السبت في مكتبة بمقر ديوان الحكومة كل من وزير الصناعة والمعادن أحمد ابو هيسه ووكيل الوزارة لشؤون التعدين منصف الشلوي.

النائب الأول لرئيس الحكومة اطلع وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة على الخطوات المتخذة من قبل الوزارة لتوحيد كياناتها وفق الرؤية الموضوعة لهذا الغرض.

بالإضافة الى ما قام به الوزير والوكلاء من زيارات لمواقع المطاحن العامة للدقيق ومصانع الأعلاف ومزارع الدواجن، وغيرها من المواقع التابعة للوزارة، سواء المنتجة أو المتوقفة عن الإنتاج.

ومن جهته حث النائب على تقديم الدعم الكافي لصندوق الشركات المتعثرة والمتضررة وذلك للنهوض بقطاع الصناعة الذي يعتبر من القطاعات المهمة لتوفير الاحتياجات الاولية للسوق الليبي والذي بدوره سيوفر فرص عمل لخريجي المعاهد المهنية والفنية.

هذا وقام وزير الصناعة والمعادن بتكريم النائب الأول لرئيس الحكومة لاهتمامه ودعمه لقطاع الصناعة.