إسبانيا – نشر الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد، عن طريق الخطأ حلقة من مسلسل الرسوم المتحركة الشهير “Peppa Pig” عبر حسابه على موقع “تويتر”.

ونال منشور كومان إعجاب أكثر من 1700 شخص، و989 تعليقا، وأعاد 612 شخصا نشر المنشور، قبل أن يحذفه الهولندي.

و”بيبا بيج – Peppa Pig”‏ هو مسلسل رسوم متحركة تلفزيوني بريطاني لمرحلة ما قبل المدرسة، من إخراج وإنتاج أشيلي بيكر ديفيز، بالتعاون مع إنتيرتيمنت ون ونيكجونيور، والقناة 5 البريطانية.

يدور العرض حول بيبا، أنثى خنزير مجسم، وعائلتها وأقرانها، وتم بث البرنامج في الأصل في 31 مايو 2004، وكان هناك ستة مسلسلات اعتبارا من عام 2019، بدأ آخرها البث في فبراير 2019 في المملكة المتحدة.

المسلسل معروض في 180 منطقة، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة. تم بث برامج إعادة التشغيل على قناة نيكجونيور من 25 ديسمبر 2017 إلى 4 فبراير 2019.

في 31 ديسمبر 2019، هاسبرو استحوذت على إنتيرتينمنت ون، بما في ذلك حق سلسلة “بيبا بيج”، وبلغت الصفقة 3.8 مليار دولار أمريكي.

في 31 يناير 2020، أعلنت هارلي بيرد أنها ستتنحى عن دور “بيبا بيج”.

المصدر: وكالات