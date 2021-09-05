سويسرا – تتواصل التصفيات المؤهلة لمونديال “2022”، في قارة أمريكا الجنوبية، وإفريقيا، وأوروبا، بإقامة عدة مباريات، اليوم الأحد، أبرزها “كلاسيكو الأرض” بين البرازيل والأرجنتين.
وفيما يلي مواعيد مباريات التصفيات حسب توقيت مكة:
تصفيات أمريكا الجنوبية
البرازيل # الأرجنتين – الساعة 22:00
تصفيات إفريقيا
رواندا # كينيا – الساعة 16:00
توغو # ناميبيا – 19:00
الغابون # مصر – 22:00
أبرز مباريات تصفيات أوروبا
إنجلترا # أندورا – الساعة 19:00
إسبانيا # جورجيا – 21:45
ألمانيا # أرمينيا – 21:45
سويسرا # إيطاليا – 21:45
سان مارينو # بولندا – 21:45
بلجيكا # التشيك – 21:45
المصدر: RT