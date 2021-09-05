سويسرا – تتواصل التصفيات المؤهلة لمونديال “2022”، في قارة أمريكا الجنوبية، وإفريقيا، وأوروبا، بإقامة عدة مباريات، اليوم الأحد، أبرزها “كلاسيكو الأرض” بين البرازيل والأرجنتين.

وفيما يلي مواعيد مباريات التصفيات حسب توقيت مكة:

تصفيات أمريكا الجنوبية

البرازيل # الأرجنتين – الساعة 22:00

تصفيات إفريقيا

رواندا # كينيا – الساعة 16:00

توغو # ناميبيا – 19:00

الغابون # مصر – 22:00

أبرز مباريات تصفيات أوروبا

إنجلترا # أندورا – الساعة 19:00

إسبانيا # جورجيا – 21:45

ألمانيا # أرمينيا – 21:45

سويسرا # إيطاليا – 21:45

سان مارينو # بولندا – 21:45

بلجيكا # التشيك – 21:45

المصدر: RT