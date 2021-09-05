بروكسل – تراجعت تجارة التجزئة في منطقة اليورو (19 دولة) بنسبة 2.3 بالمئة خلال يوليو/تموز الماضي، مقابل نمو بـ 1.8 بالمئة في يونيو/حزيران السابق له.

ووفق بيانات المكتب الأوروبي للإحصاء “يوروستات”، تراجعت أيضا تجارة التجزئة في مجمل الاتحاد الأوروبي (27 دولة) بـ 1.9 بالمئة في يوليو 2021، مقابل نمو بـ 1.4 بالمئة في يونيو 2021.

وعلى أساس سنوي، صعدت مبيعات التجزئة بـ 3.1 بالمئة في منطقة اليورو، و3.8 بالمئة في الاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا التراجع بعد نمو خلال مايو ويونيو الماضيين.

وانخفضت مبيعات التجزئة على أساس شهري في منطقة اليورو، بنسبة 3.5 بالمئة للمنتجات غير الغذائية، و1.6 بالمئة لوقود السيارات، وبـ 0.7 بالمئة للمواد الغذائية والمشروبات والتبغ.

أما في مجمل الاتحاد الأوروبي، فقد تراجعت المبيعات على أساس شهري بـ 2.9 بالمئة للمنتجات غير الغذائية، و0.9 بالمئة لوقود السيارات، كما انخفض بـ 0.7 بالمئة للتغذية والمشروبات والتبغ.

الأناضول