طوكيو – وصل الفريق الصيني البارالمبي إلى حاجز 200 ميدالية بعد منافسات اليوم السبت، ضمن فعاليات دورة الألعاب البارالمبية “طوكيو 2020″، التي تختتم غدا الأحد، في العاصمة اليابان.

وحصد الرياضيون الصينيون خلال منافسات اليوم السبت 16 ميدالية (8 ميداليات ذهبية، و4 ميداليات فضية، و4 ميداليات برونزية) لترفع الصين رصيدها إلى 200 ميدالية (93 ذهبية، 57 فضية، 50 برونزية) معززة تربعها على الترتيب العام.

بينما حصلت بريطانيا على 11 ميدالية اليوم بواقع: (4 ميداليات ذهبية، و4 ميداليات فضية، و3 ميداليات برونزية)، وعززت موقعها في المرتبة الثانية برصيد 122 ميدالية (41 ذهبية، 38 فضية، 43 برونزية).

في حين نال فريق اللجنة البارالمبية الروسية 10 ميداليات اليوم (ميداليتان ذهبيتان، و3 ميداليات فضية، و5 ميداليات برونزية)، ويحتل المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 117 ميدالية (36 ميدالية ذهبية، 32 فضية، 49 برونزية).

وفي ما يلي ترتيب الدول في دورة الألعاب البارالمبية “طوكيو 2020″، بعد منافسات اليوم السبت 4 سبتمبر 2021 (حسب الميداليات الذهبية):

المصدر: وكالات