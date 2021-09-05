ليبيا – أعرب عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي عن تمنياته أن يكون هناك عمل جديد بين الحكومة ومجلس النواب، بالرغم من أن هناك قصورًا ومخالفة للاتفاق السياسي من قبل مجلس النواب، بحسب زعمه.

حويلي أبدى خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد تمنياته من حكومة الوحدة الوطنية بأن ترد بالشكل الوافي وتستجيب يوم الثلاثاء القادم للأسئلة التي طرحها البرلمان، لافتًا إلى أن الردود عليها سهلة؛ لأن أغلبها يعود للمجلس الرئاسي وليس للحكومة، وجزء منها لأن الحكومة لم تحصل على الميزانية نتيجة قصور من مجلس النواب.

وأضاف: “سيكون هناك قصور في المناقشة، وهو أن النواب لن يكونوا مستعدين للرد على إجابات الحكومة إن كان هناك قصور، ومن الأفضل أن النواب يطلعوا على ردود الحكومة قبل 3 أيام لكي يكونوا ملمين أثناء الجلسة بعقولهم وأذهانهم لمقارعة الحكومة ووضعها في نصابها الصحيح، وهذا حق لمجلس النواب، يجب أن يطالبوا فيه والجلسة ربما ستخرج عن حيادها ولن تكون بهذه القوة والمعلوماتية التي تصلح أن تكون جلسة مساءلة”.

كما أكد على ضرورة أن ترد الحكومة على مساءلة مجلس النواب سواء كان هناك قصور مادي أو إداري أو فني، وإن كان الرد يقنع مجلس النواب أم لا هذا متروك للجلسة، لافتًا إلى أن مشكلة الكهرباء إدارة فنية وليست مشكلة أموال بل سوء الإدارة هو ما سبب هذا التفاقم، فهناك 4 مليار دينار ليبي مصروفات لشركة الكهرباء، بالإضافة للمشاكل الأمنية التي تقف عائقًا أمام حل مشكلة الكهرباء.