قبرص – تغلب المنتخب الروسي على مضيفه القبرصي (2-0) في المباراة التي جمعتهما امس وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم ” 2022″.

ووقع على هدفي منتخب “الدب الروسي” كل من اللاعبين، ألكسندر يروخين، ورفعت جمال الدينوف، في الدقيقتين (6، و55) على الترتيب، في ملعب “Neo GSP Stadium” بالعاصمة نيقوسيا.

وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة الثامن أيضا، فاز منتخب سلوفينيا على ضيفه منتخب مالطا بهدف وحيد سجله ساندي لوفريتش من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

وتصدر منتخب روسيا قائمة المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط من خمس مباريات، متفوقا بفارق ثلاث نقاط على أقرب ملاحقيه منتخب كرواتيا الذي يحل ضيفا في وقت لاحق من اليوم أيضا، على نظيره السلوفاكي، صاحب المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

بينما تقدم منتخب سلوفينيا إلى المركز الثالث برصيد سبع نقاط، ومن ثم مالطا وقبرص في المركزين الخامس والسادس على الترتيب، برصيد أربع نقاط لكل منهما.

المصدر: RT