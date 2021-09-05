عمان – تراجع عجز ميزانية الأردن قبل المنح، بنسبة 26 بالمئة على أساس سنوي، خلال النصف الأول من العام الجاري، عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت وزارة المالية الأردنية في بيانات نشرتها، الأحد، إن عجز الميزانية بلغ 908.7 ملايين دينار (1.28 مليار دولار)، مقابل 1.13 مليار دينار (1.59 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من 2020.

وعانت الحكومة الأردنية خلال العام الماضي من ارتفاع الإنفاق العام، وتراجع الإيرادات المالية، بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا وغلق غالبية المرافق في المملكة.

وسجلت الميزانية عجزا بعد المنح الخارجية بقيمة 831.6 مليون دينار (1.17 مليار دولار) حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 1.13 مليار دينار (1.59 مليار دولار) في الفترة ذاتها من 2020.

وانخفضت المنح والمساعدات الخارجية الموجهة للموازنة الأردنية، حتى نهاية يونيو بنسبة 33.1 بالمئة إلى 77 مليون دينار (108.5 مليون دولار).

كان مجلس الوزراء أقر نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2020، مشروع الموازنة العامة 2021 بإجمالي نفقات 9.93 مليارات دينار (14 مليار دولار)، وإيرادات 7.8 مليارات دينار (10.9 مليار دولار).

الأناضول