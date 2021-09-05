فرنسا – واصل نجم منتخب البرازيل ونادي باريس سان جيرمان، نيمار، الرد على المشككين في زيادة وزنه، قبل مواجهة الأرجنتين، اليوم الأحد، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال “2022”.

وقبل ساعات من المباراة المرتقبة، نشر نيمار مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام”، تظهر عدم وجود أي زيادة في وزنه، خاصة على مستوى البطن.

وجاءت الصور التي نشرها نيمار، بعد الانتقادات التي تعرض لها بعدما ظهر بوزن زائد خلال اللقاء الأخير ضد تشيلي، في الجولة السابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم.

وكان نيمار، قد رد على تلك الانتقادات، عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستغرام”، حيث كتب: “أقر أن اللقاء لم يكن الأفضل، لكن الانتصار تحقق في النهاية”.

وأضاف عن تفسيره لزيادة وزنه: “القميص كان بمقاس كبير (Large)، وهو أكبر من ما أرتديه بشكل معتاد، في المباراة القادمة سأطلب مقاس Medium”، وأرفق النجم البرازيلي تفسيره هذا بالرموز التعبيرية المليئة بالضحك.

ويتصدر منتخب البرازيل ترتيب مجموعة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال “قطر 2022” بالعلامة الكاملة، برصيد 21 نقطة، متقدما بفارق 6 نقاط عن وصيفه الأرجنتيني، ويليهما منتخبا الإكوادور والأوروغواي في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، برصيد 9 نقاط لكل منهما.

وتضم تصفيات أمريكا الجنوبية عشرة منتخبات، وتتأهل الفرق الأربعة الأولى في التصفيات مباشرة إلى نهائيات “قطر 2022″، فيما يخوض صاحب المركز الخامس مواجهة فاصلة ضد فريق من قارة أخرى.

المصدر: حساب نيمار على “إنستغرام” + RT