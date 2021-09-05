ليبيا – صرح رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي مرتضى كرانفيل أمس السبت أن موعد عودة الشركات التركية إلى ليبيا بيد الأطراف الليبية، وعند الاستقرار ستعود في أسرع وقت.

كرانفيل وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية، رأى أن رجوع الشركات التركية إلى ليبيا مربوط باعتماد مجلس النواب للميزانية مضيفًا: “الحكومة والوزارات في ليبيا لا يستطيعون صرف الميزانية قبل أن تتصدق وتعتمد من قبل البرلمان”.

وتابع كرانفيل قائلًا: إن في حال تمت عملية الانتخابات 24 من شهر ديسمبر في ليبيا واستقرار الحكومة، ستكون هناك تجارة و استثمارات أضعافًا مضاعفة.