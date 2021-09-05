ليبيا – هنأت المؤسسة الوطنية للنفط رئيس حكومة الوحدة الوطنية على تحقيق إنجاز عظيم أشادت به كل وسائل الإعلام الداخلية والخارجية، وذلك عبر التوصيات المستمرة والإشراف المباشر على عملية تعيين وضم كل منتسبي مؤسسة النفط الموازية، ودمجهم في كادر المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها.

الوطنية للنفط أكدت في بيان بحسب المكتب الإعلامي التابع لها على أن هذا إنجاز كبير للقطاع الأهم في البلد والممول الوحيد لخزينة الدولة الليبية.

وأضافت: “اليوم يتم رأب الصدع وإنهاء الانقسام الذي ظل لسنوات ويقفل باب للفتنة طالما لعب على أوتاره كثيرون”.