مصر.. الحكومة تكشف حقيقة بيع زيت الطعام للمواطنين بعد إعادة تدويره

مصر.. الحكومة تكشف حقيقة بيع زيت الطعام للمواطنين بعد إعادة تدويره

مصر – علقت الحكومة المصرية، امس على أنباء متداولة بشأن بيع زيت الطعام للمواطنين داخل المجمعات الاستهلاكية، بعد إعادة تدويره.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية في بيان رسمي أنه “لا صحة لتلك الأنباء”، وشددت على أنه “لا توجد زيوت معاد تدويرها داخل المجمعات الاستهلاكية، ضمن السلع التموينية”.

وأشارت الوزارة إلى خلو محال البقالة التموينية أو فروع “جمعيتي” من أي زيوت معاد تدويرها، مشددة على أن “كل السلع التموينية سليمة وآمنة للاستهلاك، ومطابقة للمواصفات القياسية”.

ونوهت الوزارة إلى أن الشركات المتعاقدة معها، وكذلك الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ملتزمة بالشروط والمواصفات القياسية الخاصة بنسب التكرير واللون والرائحة المعتمدة لإنتاج زيت الطعام.

وشددت على أن “كل زيوت الطعام التي تندرج ضمن السلع التموينية تخضع للرقابة والفحص من جانب الجهات المختصة”.

المصدر: مواقع إخبارية مصرية