هدية مميزة من فتاة لرئيس بيلاروس في عيد ميلاده تحوز على إعجابه (صورة)

بيلاروس – تم عرض لوحة فنية أهديت إلى الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، وتظهره هو وابنه نيكولاي حاملين البندقيين في مقره “قصر الاستقلال” في العاصمة مينسك، حسبما أفادت وكالة “سبوتنيك”.

وقال لوكاشينكو، الأربعاء الماضي، إن اللوحة التي أهديت له في عيد ميلاده، رسمت بريشة ابنة أحد العاملين في أجهزة الأمن البيلاروسية، موضحا أنها تعبر عن لحظة هامة في حياته، مشيرا إلى أن الرسامة الشابة نجحت في التعبير عن تلك اللحظة بدقة. وأضاف: “لست خبيرا في الأعمال الفنية، لكن اللوحة قد أعجبتني”.





وقال الرئيس البيلاروسي إنه وجه بعرض اللوحة في قصر الاستقلال كي يشاهدها كل من يزوره.

وتعكس اللوحة حدثا معروفا من أحداث المواجهة السياسية بين السلطة والمعارضة التي شهدتها بيلاروس بعد الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس 2020، إذ حضر الرئيس لوكاشينكو ونجله نيكولاي على متن مروحية إلى “قصر الاستقلال” ويحمل كل منهما بندقيته الرشاشة.

المصدر: “سبوتنيك”