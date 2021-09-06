البحرين – أصبحت البحرين امس الأحد من بين الدول العربية التي أرسلت مساعدات إنسانية إلى أفغانستان بعد عودة حركة “طالبان” إلى الحكم هناك.

وأكدت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن المملكة أرسلت شحنة مساعدات إنسانية إغاثية ودوائية وغذائية عاجلة إلى أفغانستان، بتوجيهات من الملك حمد بن عيسى آل خليفة وتحت إشراف المؤسسة الملكية ‏للأعمال الإنسانية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري.

ونشرت حركة “طالبان” لقطات تظهر هذه المساعدات البحرينية في مطار حامد كرزاي الدولي في كابل.

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية + RT