ليبيا – رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإفراج أمس الأحد عن ثمانية معتقلين آخرين من قبل القوات المسلحة، والتي جرت عند البوابة 50 على الطريق الساحلي سرت، تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وذلك في إطار اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بتاريخ 23 أكتوبر 2020.

البعثة وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أثنت على جهود اللجنة العسكرية المشتركة وجميع الأطراف التي أسهمت في هذا الإنجاز باعتباره جزءًا من تدابير بناء الثقة.

وطالبت البعثة بالإفراج عن كافة المعتقلين بما يدعم المصالحة الوطنية وتحقيق السلام الدائم والاستقرار في ليبيا.