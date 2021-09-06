ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي إن البلاد تعيش وتيرة متسارعة من الأحداث، تتطلب التشريح والتحليل وفهم التحولات التي تحدث وما تمثل من صدمات متتالية (للمجتمعات المحلية)، والتي تأثرت وتدافعت وتفاعلت لسنوات مع قادتها.

البيوضي أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن هذه التحولات المنهجية (المراجعات) ستلقي بظلالها على المشهد السياسي والاجتماعي، فإن الوقائع في بعدها الوطني تتقاطع مع تحولات كبرى في كامل المنطقة في لعبة المجالات الحيوية.

وتابع: “الأمر يحتاج بعض (الفقش) وربما فيديو تفاعلي، وبالمناسبة (لا مساءلة ،لا سحب ثقة، لا انتخابات).