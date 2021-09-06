ليبيا – ترأس عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية اجتماعًا لمتابعة شؤون وزارة النفط والغاز بالحكومة والوقوف على المشاكل التي تواجهها.

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للدبيبة تابعته صحيفة المرصد، أكد أن الاجتماع حضره الوزير محمد عون ورئيس مؤسسة النفط بطرابلس مصطفى صنع الله، وخلاله أشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية لأهمية استقرار القطاع النفطي، والعمل على زيادة الإنتاج وعدم السماح لأي عراقيل إدارية أو فنية تحول دون ذلك.

ووفقًا للبيان، فقد شدد الدبيبة على الحاجة لتنظيم إداري فني بعد استحداث وزارة معنية لأول مرة منذ 6 أعوام، عملت خلالها المؤسسة منفردة بهدف خلق التراتبية المناسبة؛ لأن قطاع النفط يهم كل أبناء الشعب الليبي، وأي إجراءات فيه سواء كانت إدارية أو فنية تتطلب الحكمة.