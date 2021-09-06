الولايات المتحدة – ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، لتحوم حول ذروة شهرين ونصف الشهر، بعد أن أثارت بيانات للوظائف الأمريكية مخيبة للتوقعات، المخاوف حيال تدابير التحفيز الاقتصادي للمركزي الأمريكي.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1827.82 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:46 بتوقيت غرينتش. وفي الجلسة السابقة، ارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ 16 يونيو 2021.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1829.60 دولار للأونصة.

وكشفت بيانات وزارة العمل يوم الجمعة الماضي أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية زادت 235 ألف وظيفة الشهر الماضي، ما يقل كثيرا عن توقعات خبراء اقتصاديين عند 728 ألفا.

وكان جيروم باول، رئيس البنك المركزي الأمريكي ألمح الشهر الماضي إلى أن التعافي القوي للوظائف شرط مسبق كي يبدأ البنك تقليص مشترياته للأصول.

ويعتبر بعض المستثمرين الذهب تحوطا في مواجهة التضخم، الذي ربما يلي إجراءات التحفيز، بينما تقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

المصدر: رويترز