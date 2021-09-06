السعودية – أعلن متحدث باسم وزارة الصحة السعودية، امس عن بشرى سارة للمواطنين في المملكة بقوله “‏نبشركم أن منحنى الإصابات بكورونا والحالات الحرجة في المملكة يواصل الانخفاض”.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة: “احذروا من الاستهتار والتراخي مع تراجع منحنى الإصابات في السعودية”.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة السعودية، امس تسجيل 120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 545243 حالة في المملكة.

وكشفت الصحة عن تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8579 حالة وفاة في المملكة.

وأظهرت بيانات الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2602 والحالات الحرجة 723 .

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 219 حالة تعاف جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس 534062 شخصا في المملكة.

المصدر: “سبق”