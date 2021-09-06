المنامة – اعتبر العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن العلاقات مع تركيا وصلت إلى “مستوى متقدم والتعاون يشهد نموا وتطورا”.

واستقبل الملك حمد في قصر الصخير امس السفيرة التركية لدى المنامة، أيسن تشاكيل، حيث استعرض معها خلال اللقاء، حسبما نقلته وكالة “بنا” البحرينية الرسمية، “مسار العلاقات الطيبة الوثيقة بين البلدين الشقيقين”.

ونوه العاهل البحريني “بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه هذه العلاقات وما يشهده التعاون المشترك من نمو وتطور على جميع المستويات”.

وأعرب الملك حمد، حسب البيان، عن “تقديره لما تبذله السفيرة من جهود طيبة لتوثيق وتطوير العلاقات البحرينية التركية والدفع بها إلى آفاق أرحب، متمنيا لها دوام التوفيق”.

من جانبها، أعربت السفيرة التركية عن “شكرها وتقديرها لحضرة صاحب الجلالة لما يوليه من حرص واهتمام بتعزيز علاقات الصداقة المميزة بين البلدين في كافة المجالات”.

المصدر: “بنا”