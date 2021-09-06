القطراني يستمع إلى الشكاوى المقدمة من قبل موظفي وزارة الخارجية بمدينة بنغازي

القطراني يستمع إلى الشكاوى المقدمة من قبل موظفي وزارة الخارجية بمدينة بنغازي

ليبيا – عقد النائب الاول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين اعطيه القطراني اجتماعًا موسعًا مع دبلوماسيي وموظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمدينة بنغازي، لمناقشة أسباب تعليق العمل بفروع ومكاتب الوزارة شرق البلاد، والاستماع إلى الشكاوى المقدمة من قبل موظفي القطاع.

القطراني أكد بحسب المكتب الإعلامي التابع للحكومة بأنه وفقًا للاتفاق السياسي، فإن العدالة وتكافؤ الفرص بين موظفي دواوين (المؤقتة والوفاق) هي من أهم النقاط التي ترتكز عليها الحكومة لغرض توحيد مؤسسات الدولة.

واوضح بأنه سيعمل مع وزير الخارجية ولجنة الخارجية بمجلس النواب بشكل جدي، وذلك لمعالجة كافة الأسباب التي أدت إلى تعليق العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المطالب، وفقًا لصحيح القانون، ووفقًا للوائح المنظمة للعمل الدبلوماسي والقنصلي.

وجاء ذلك من خلال سعي النائب الأول لإعطاء الأولوية لحل الإشكاليات المتعلقة بتوحيد مؤسسات الدولة لضمان المساواة في الحقوق والواجبات بين دواوين الوزارات شرق وغرب وجنوب البلاد.