ليبيا – شدد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني والمبعوث الأممي يان كوبيتش على ضرورة إخراج المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية لأهمية هذه القضية.

بيان صحفي صادر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن موقف الكوني وكوبيتش جاء خلال لقاء جمعهما في العاصمة طرابلس، وفيه نبه الجانبان لأهمية وضع إستراتيجية يتم من خلالها إرجاع المقاتلين الأجانب لدولهم بمشاركة الدول المعنية بالشأن الليبي.

ونبه الكوني لضرورة مشاركة دول الجوار باجتماعات تعقدها دول معنية بالأزمة وإشراكها بالمباحثات المستقبلية، فيما عبر كوبيتش عن تقديره لمجهودات الكوني من خلال زيارة للسودان وتشاد، التي بحث خلالها مع كبار المسؤولين القضايا المشتركة المتعلقة بأمن الحدود والحد من الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب.

وأكد الكوني لكوبيتش عمله على هذا الملف الذي يضمن تأمين الحدود الجنوبية مع دول الجوار، وخلق شراكة لمنع الهجرة والتهريب وتسلل العصابات الإجرامية، لضمان استقرار الجنوب وهذه الدول، والتزام المجلس الرئاسي بدعم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها وتهيئة الظروف الملائمة لها.