ليبيا – ثمن عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي كافة الجهود التي أثمرت عن إطلاق سراح عدد من السجناء، في عدد من المناطق.

اللافي أشاد بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية “وال” بعمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وإشرافها المباشر، وسعيها المتواصل من أجل الإفراج على جميع المعتقلين من كل الأطراف، وصولًا بالبلاد إلى بر الأمان.

كما أشاد عضو المجلس الرئاسي بمؤسسة القضاء وبالجهود التي تبذلها وزارة العدل، على صعيد النظر في أوضاع السجناء، وذلك تنفيذًا لما ورد في اجتماع المجلس الرئاسي بتاريخ 22 أبريل 2021، مع وزيرة العدل، والذي أكد على أهمية الإسراع في إطلاق سراح كافة المسجونين قسرًا، والذين ليس لديهم أي قضايا، وإحالة الموقوفين على ذمة قضايا إلى القضاء في أسرع وقت ممكن.

واكد اللافي أن ذلك يعد خطوة مهمة، نحو إعادة الثقة بين جميع الأطراف، ويعزز فرص تحقيق السلام الدائم في البلاد.