السعودية – أكد البنك المركزي السعودي عدم صحة المعلومات المتداولة في بعض المواقع، ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن صدور تعليمات جديدة خاصة بالتمويل العقاري الممنوح للأفراد.

وأعلن البنك المركزي، في بيان، نشره عبر حساباته الإلكترونية الرسمية، عدم صحة المعلومات المتداولة بشأن صدور تعليمات جديدة للبنوك والمصارف العاملة في المملكة تتعلق بالتمويل العقاري للشراء المباشر لـ(لفلل، الأدوار، والشقق) عن طريق البنوك والمصارف العاملة في المملكة للتمويل العقاري الممنوح للأفراد.

كما أكدّ البنك المركزي أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب الحصول عليها من مصادر غير موثوقة.

ويدعو البنك المركزي الجميع إلى الاطلاع على كافة المعلومات من خلال الموقع الرسمي للبنك المركزي، وحساباته الموثّقة في وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: .sama.gov.sa