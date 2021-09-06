ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش.

المشري أطلع المبعوث الأممي وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس على آخر الإجراءات التي قام بها المجلس، فيما يتعلق بقوانين الانتخابات المتوقع عقدها في شهر ديسمبر القادم.

وبيّن أن المجلس قد أعد مسوّدة القوانين، وتم استعراضها في جلسة تشاورية، على أن يصوت عليها الأسبوع القادم لتحويلها لمجلس النواب؛ لغرض التشاور حولها حسب الاتفاق السياسي.

ومن جهته أثنى المبعوث الأممي على خطوات مجلس الدولة الجادة ومطابقتها للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، واتفق الجانبان على استمرار التشاور للوصول إلى توافق حول قوانين الانتخابات بين المجلسين.