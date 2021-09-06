ليبيا- تدارست وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مع سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا خوسيه أنتونيو سابادال تطورات الأوضاع في ليبيا.

بيان صحفي صادر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، أكد أن المنقوش وسابادال تباحثا حول الترتيبات والخطوات المتخذة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي المقرر في موعده نهاية ديسمبر القادم، فضلًا عن استعراض أوجه الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا في مختلف المجالات.

ووفقًا للبيان تطرق الجانبان إلى الترتيب لزيارة المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إلى ليبيا خلال المدة القادمة.